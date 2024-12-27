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«СалаваTikи» записали новогодний клип с рэпером Шакуром
Группа «СалаваTik» подготовила новогодний подарок для своих слушателей. В преддверии праздника ребята подготовили и записали видео с новой песней «Чыршы әйләнәсендә» («Вокруг ёлки»). В ролике принял участие татарский рэпер Шакур (Алмаз Курбанов) и его дочь Айша, исполнившие роли Деда Мороза и Снегурочки.
Слова для песни написал Роберт Миннуллин, а музыку — Василь Абдуллин.
Как напомнила руководитель проекта «СалаваTik» Зиля Файзуллина, ребята ежегодно готовят новогодние музыкальные подарки для своих слушателей — театрализованный концерт и праздничный клип. 2024-й не стал исключением — 20 декабря в детском центре «Экият» прошел концерт, который собрал более 600 детей. Также мероприятие стало дебютным для более 50 воспитанников студии, выступивших в качестве артистов.
«Приятно видеть, как с каждым годом растёт интерес к нашей детской группе: бабушки, дедушки и родители собираются со своими семьями, чтобы вместе посетить концерт „СалаваTikов“», — рассказала она.
Поделился эмоциями и рэпер Шакур, принявший участие в клипе.
«Участие в видеоклипе с „СалаваTikами“ стало для меня уникальным опытом, напомнившим о детстве. Я вновь убедился в значимости этого проекта для сохранения татарского языка среди современных детей. Я горжусь тем, что смог поучаствовать в проекте, который так любит моя дочь Айша. Она с раннего детства смотрит „СалаваTikов“, танцует и поёт под все их песни. Концерт в детском центре „Экият“ произвёл на нас такое впечатление, что мы с ней словно оказались в сказочной стране. Пусть ваша работа по развитию и сохранению татарского языка приносит успех», — отметил артист.
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