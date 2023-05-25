news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«СалаваTik»и выступят на семейном празднике «Балачак бәйрәме»
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Международный день защиты детей в Казани, на территории комплекса «Туган авылым», для семей с детьми состоится «Балачак бәйрәме».
Хедлайнером мероприятия выступит группа «СалаваTik», вместе с финалистами вокального фестиваля-конкурса «Балачак» они проведут праздничный концерт.
Кроме того, будут организованы ярмарка детских товаров, игры, викторины, конкурсы и мастер-классы. Вход на мероприятие бесплатный.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2