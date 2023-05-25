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Общество 25 мая 2023 13:51

«СалаваTik»и выступят на семейном празднике «Балачак бәйрәме»

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В Международный день защиты детей в Казани, на территории комплекса «Туган авылым», для семей с детьми состоится «Балачак бәйрәме».

Хедлайнером мероприятия выступит группа «СалаваTik», вместе с финалистами вокального фестиваля-конкурса «Балачак» они проведут праздничный концерт.

Кроме того, будут организованы ярмарка детских товаров, игры, викторины, конкурсы и мастер-классы. Вход на мероприятие бесплатный.

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