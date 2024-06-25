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«СалаваTіки» выпустили новый клип о Сабантуе
Участники группы «СалаваТік» записали видео о Сабантуе. Зажигательное видео с веселой песней посвящено национальным играм.
Слова для песни написал народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин, а музыку сочинил виртуоз-баянист Рамиль Курамшин.
Это не первая песня группы, посвященная любимому национальному празднику. Первое видео «СалаваТіков» о Сабантуе вышло два года назад. Слова песни принадлежат Руслану Чернову, музыка — Лилии Муллагалиевой. С момента выпуска ролик набрал 112 тысяч просмотров.
Много стихотворений посвятил этому празднику и сам Роберт Миннуллин. Для него название «Сабантуй» имеет особое значение — работе главредом в газете с таким названием (ранее – «Молодой ленинец») он посвятил девять лет.
«Сабантуй — это душевное зеркало страны детства. Сабантуй — это вы, ваш душевный мир, ваши радости, заботы, мечты, светлые надежды!» — считает поэт.
«В этом году мы постарались сделать акцент на национальных играх. Ведь эти игры очень любят дети. Песня получилась веселой, но в то же время содержательной. Надеемся, что и зрителям понравится», — рассказала о новой композиции «СалаваТіков» главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.
Отмечается, что юные участники группы будут работать летом в полноценном режиме. В ближайшее время они будут выступать с концертами.
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