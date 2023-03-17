«СалаваТік»и выпустили новую песню о марте и приходе весны

«СалаваТік»и записали новую песню. Композиция «Яз килгән», посвященная марту и приходу весны, вышла сегодня на просторах интернета.

Слова и мелодия принадлежат Наиле Яхиной, которая написала более 70 песен для детей и выпустила три сборника. По ее словам, песня была написана еще в 1990 году.

«В декабре 1990 года я с простудой попала в больницу. Пролежала там неделю. И написала одновременно три песни — „Яз килгән“, „Каз бәбкәләрен саклыйм“, „Дәү әнидә кунакта“. С собой не было нотной тетради, кто же мог подумать, что в больнице буду сочинять песни», — поделилась воспоминаниями она.

Яхина рассказала, что первыми слушателями новых песен стали пациенты, которые лежали с ней в одной палате. А после выхода композиции отправились в печать.

«Через некоторое время песня про весну была опубликовали в газете „Сабантуй“ с нотами. И после этого я стала писать для детей, — рассказала она. — <...> Я знаю, что у „СалаваТік“ов много поклонников. И очень рада, что они исполнили мою песню. Ведь вместе с ними и другие дети будут ее петь».

Как добавила главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина, песни, посвященные временам года, популярны среди зрителей «СалаваТік»ов. «Например, «Яфрак бәйрәме», песня про осень, набрала 73 тысячи просмотров, а «Яз җитә» (про весну) – уже 161 тысячу просмотров. В один день, моя дочка, вернувшись с детского сада, спела очень мелодичную песню про весну. Сразу же пришла идея спеть ее вместе с «СалаваTik»ами», - вспомнила она.