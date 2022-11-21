«СалаваТік»и спели песню «Кыш Бабай» и дадут новогодний концерт в Казани

Юные участники проекта «СалаваТік» подготовили выпуск к Новому году. Видео на песню «Кыш Бабай» («Дед Мороз») на слова Анаса Кари и татарскую народную мелодию можно посмотреть на YouTub-канале.

«Новый год — самый долгожданный праздник не только детей, но и взрослых. Он приносит нам много радости и подарков. Поэтому к празднику "СалаваТік"и стали готовиться заранее. Мы выпустили видео в ноябре, чтобы воспитатели, учителя музыки могли разучивать ее вместе с детьми», — рассказала главред журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Роль Деда Мороза исполнил актер театра драмы и комедии им. Тинчурина Ильфак Хафизов.

Кроме того, к Новому году «СалаваTік»и готовят своим зрителям еще один подарок. 16 декабря в IT-парке им. Башира Рамиева (г. Казань, ул. Спартаковская, 2) они дадут новогодний концерт.