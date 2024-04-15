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«СалаваТіки» сняли видео на новую песню про птиц
Группа «СалаваTik» опубликовала новое видео на песню «Минем нәни дусларым» («Мои маленькие друзья»). Это произведение призывает детей быть добрыми и отзывчивыми, и посвящено оно маленьким друзьям детей – птицам. Слова песни написал Мирхади Разов, а музыку – Виталий Агапов.
«Это не первое обращение "СалаваТіkов" к репертуару Виталия Агапова. Первым составом была исполнена его песня "Мактанчык үрдәк". Если в этой песне говорилось, что нельзя хвастаться и насмехаться, то в вышедшей сегодня песне говорится, что нужно помогать птицам. То же самое мы хотели показать и в видео. Хотели донести мысль о том, что птицы всегда нуждаются в нашей помощи, их нужно кормить, ставить им кормушки», – поделилась главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.
Писательница и журналистка Айсылу Имамиева добавила, что даннное произведение – это песня ее детства.
«Песню "Мои маленькие друзья" мы пели в детстве, на уроках пения в школе, и весенние праздники не обходились без этой песни. Сейчас вот и дочка вместе с "СалаваТіkами" будет учить песню моего детства. Проект "СалаваТік" внес огромный вклад в обучение наших детей татарскому языку. Большие надежды возлагаем и на "Школу СалаваТіkов". Я и моя дочь с нетерпением ждем уроки», – говорит она.
Напомним, на этой неделе «Школа СалаваТіkов» проведет первые занятия. На кастинг пришло около 70 детей. Из них отобрали 58. Занятия будут проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам в здании «Татмедиа».
Преподаватели:
Вокал – Гульназ Гафурова, руководитель детского отдела Казанской городской филармонии, преподаватель проекта «СалаваТіk».
Актерское мастерство – Гузель Шакирзянова, режиссер проекта «СалаваТіk».
Хореография – Элеонора Умерова.
Татарский язык – Гульназ Ярмиева, заместитель главного редактора журнала «Салават күпере».
«В течение двух месяцев мы планируем организовать учебу и потом дать большой концерт с детьми», – говорят организаторы школы «СалаваТіk».
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