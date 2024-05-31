«СалаваТік»и сняли клип на татарскую народную песню «Әнисә»

Участники проекта «СалаваТік» сняли новый клип — в этот раз на татарскую народную песню «Әнисә», которую можно считать классическим образцом народного творчества.

«Музыка песни „Әнисә“ мелодичная, ритмичная, легко запоминающая для детей. Текст незамысловатый, строчки идут друг за другом, словно нанизываясь бусинками в непрерывную нить, — рассказала главный редактор журналов „Салават күпере“ и „Сабантуй“ Зиля Файзуллина. — В проекте мы делаем акцент на исполнение татарских народных песен <...> через данный проект мы можем привить любовь и уважение к традициям народа большому количеству юных татарстанцев».

Известно, что существует три варианта текста песни «Әнисә», схожих между собой, которые до сих пор поют в селах республики. В ее древнем варианте есть некоторые исторические выражения, которые указывают на то, что эта песня-запевка возникла еще во времена Казанского ханства. Нотная запись песни была впервые опубликована в сборнике «Татарские народные мелодии» (1955).

Старинную танцевальную песню для хора обработал композитор Мансур Музаффаров. Ансамбль песни и танца Татарстана долгие годы сохраняет в репертуаре более ранний вариант композиции.