«СалаваTikи» исполнили песню из спектакля театра Камала

Участники проекта «СалаваTik» записали «Песню дружбы» из спектакля театра имени Галиасгара Камала «Коза, овца и другие». Видео уже выложено в Сеть.

Автор слов песни — Резеда Губаева, музыку написал Марат Ахметшин. «СалаваTikи» позаимствовали ее из основанной на сказках Габдуллы Тукая пьесы для детей, которую в 2015 году поставил Ильгиз Зайниев.

«По сюжету приключения главных героев сопровождаются песнями. Я обратила внимание на композицию „Песня дружбы“ при просмотре спектакля с дочкой. Тогда мне очень захотелось, чтобы все дети услышали эту песню. А маленькие зрители „СалаваТіков“ обычно не только слушают, но и быстро запоминают слова, мотив, движения из клипов и вскоре сами начинают исполнять песни», — рассказала главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«На сегодняшний день мы сняли клипы на 50 песен. Какую бы песню мы ни выбрали, в ее основе лежат новые знания, имеющие развивающий и воспитательный характер. Было бы замечательно, если бы малыши смогли понять смысл слов, заложенный в песнях. В клипе также можно увидеть главных героев спектакля — козу и овцу. Актеры Татарского государственного академического театра имени Г. Камала, талантливые Алмаз Сабирзянов и Фаннур Мухамметзянов, согласились принять участие в нашем проекте. Мы им очень благодарны за это», — добавила она.

«Я с удовольствием вспоминаю время, когда мы работали над спектаклем. Ильдус Габдрахманов, Салима Аминова, Ильгиз Зайниев, Сергей Скоморохов, артисты театра — получилась очень дружная команда, где все понимали друг друга с полуслова. Атмосфера была творческой, все работали с большим желанием и вдохновением. Несмотря на то, что сюжет сказки давно известен, на мой взгляд, получилось добавить свежие краски и привнести новое настроение в спектакль», — заметил композитор спектакля «Коза, овца и другие» Марат Ахметшин.

«Особенно приятно работать со стихами из пьес Ильгиза Зайниева. С этими текстами работать легко, потому что там присутствует своя мелодика, стихи очень музыкальны. Их написала поэтесса Резеда Губаева. Я сам с удовольствием слушаю музыку к этому спектаклю. Спасибо театру имени Г. Камала за приглашение поработать над этой постановкой. Всех, кто еще не видел этот спектакль, приглашаю прийти и посмотреть. Вы получите заряд энергии и позитива!» — подчеркнул он.