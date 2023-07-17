«СалаваTik»и и певица Лейсан Ветрова исполнили песню про «Сэлэт»

Сегодня в Сети появилось новое видео «СалаваTik»ов. Вместе с певицей, звездой татарской эстрады Лейсан Ветровой они исполнили песню «Уа-уа», посвященную лагерю «Сэлэт».

Песня была написана в начале 00-х годов Гузель Замалетдиновой.

«В 2002 году мы с лагерем „Сэлэт“ отдыхали в городе Анапа. Я была вожатой одного из отрядов. У нас был очень сплоченный, дружный и сильный отряд с очень талантливыми детьми», — вспомнила она.

Идея написать песню пришла к ней перед презентацией отряда и вечером поэзии. Вместе с музыкальным сопровождением «Уа-уа» прозвучала на первом из мероприятий, а лирика — на вечере поэзии.

«Мотив всем известной уличной песни и простые слова, которые отражали сплочённость и настроение детей, всем пришлись по душе. Она сразу стала популярной, её пели во всех отрядах», — рассказала Замалетдинова.

Лейсан Ветрова, принявшая участие в клипе, с 1996 года участвует в разных проектах «Сэлэт» и исполнила большинство любимых песен сообщества.

«В определенный отрезок моей жизни „Сэлэт“ и был моей жизнью, и основной деятельностью», — отметила она и призналась, что рада спустя столько лет исполнить эту песню вместе с «СалаваTik»ами.

«Сегодня и мои дети с радостью смотрят „СалаваTik“ов и, уверена, будут счастливы увидеть свою маму в новом клипе!» – добавила Лейсан Ветрова.