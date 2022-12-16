«СалаваТік»и дали новогодний концерт, собравший в четыре раза больше зрителей

В Казани, в IT-парке им. Башира Рамиева, юные участники песенно-танцевального проекта «СалаваТік» провели в преддверии Нового года концерт. По словам главного редактора журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зили Файзуллиной, было продано 600 билетов.

«В этом году руководители IT-парка открыли нам свои двери. Большое им спасибо. Детей принимали гостей в чистом, красивом здании. Если в прошлом году концерт собрал 250 зрителей, то в этом — 600. В будущем ждем еще больше юных зрителей», — отметила руководитель проекта.

«СалаваТік»и устроили для них путешествие во времени. Вместе с любимыми персонажами они пели татарские народные, а самым ожидаемым гостем праздника стал Дед Мороз.

Журналист Эльмира Сиразиева пришла на концерт с сыном Ирхамом. «Мой сын учится в первом классе татарской гимназии. Я смотрю "СалаваТік"ов. Очень позитивная, поющая на татарском группа. Давно хотела показать их сыну, вот и случай представился. Надеюсь, ему понравится», — рассказала она.

Ильнара Салахова привела на праздник дочь своей сестры Зарину. «Мы подписались на журнал "Салават купере". Я сама работаю воспитателем в детском саду, узнала о концерте из телеграм-канала журнала "Сәхнә". Зарина приехала из Москвы. По-татарски не очень понимает. Привезли, чтобы показать ей новогодний праздник», — поделилась она.

В завершение праздника была разыграна лотерея среди юных зрителей. Самым значимым подарком стали съемки в клипе с «СалаваТік»ами.