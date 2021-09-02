«СалаваТік» выпустил осеннюю песню на стихи поэта Лябиба Лерона

Проект «СалаваТік» выпустил новое видео на песню «Яфрак бәйрәме» («Праздник листьев»), автор которой — татарский писатель, член Союза писателей Татарстана, лауреат премий имени Шайхи Маннура, Абдуллы Алиша, Мусы Джалиля, главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон. Автор музыки — композитор Роза Еникеева.

«В журнале „Салават купере“ мы готовили специальные номера, посвященные разным временам года. Я написал это стихотворение для номера, посвященного осенним месяцам. Затем Роза Еникеева написала музыку. Песню тепло приняли и в детских садах. На встречах малыши первым делом исполняли эту песню», — рассказывает Лябиб Лерон.

Песня понравилась «СалаваТікам». «Слова легко запоминаются и мелодия очень красивая»,— говорят они.

Главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова отмечает, что для второго сезона проекта «СалаваТік» было отобрано 24 композиции, среди которых не только татарские народные песни, но и сочинения авторов-композиторов.

«Детей, поющих вместе с „СалаваТіками“, становится все больше и больше. Мы очень этому рады. Надеемся, что песни, которые будут исполнены во втором сезоне, также найдут свою аудиторию», — сказала Хуснутдинова.