«СалаваTik» приглашает танцевать под гармошку

На канале «СалаваTik» в YouTube вышел новый клип на песню «Бии итек-читекләр». Песня написана на слова Шауката Галиева, автор музыки – композитор Мухтар Мингазов. В съемках клипа кроме самих «СалаваTikов» поучавствовала и семья татарского певца Ильназа Баха.

«Когда мы выбирали новую песню, я сразу представила Ильназа Баха и его сыновей. Дети у них очень талантливые. Наше предложение они приняли с большим удовольствием!» – говорит главный редактор детских журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«Мы не в первый раз привлекаем известных певцов. «СалаваTikи» каждый раз ждут такие съемки с нетерпением. Таким образом дети знакомятся с татарскими звездами, а наш проект становится узнаваемым вдвойне», – говорят организаторы.

В семье Ильназа Баха и Гузель Идрисовой растут трое сыновей. Вслед за родителями они постепенно осваивают сцену и учатся выступать перед большой аудиторией. Старший сын звездной пары – Камиль посещает детскую филармонию «Чулпан», играет на музыкальных инструментах. «Ребята очень обрадовались, когда узнали о том, что их пригласили в проект «СалаваTik». Сын Марсель в детском саду исполняет все их песни! Особенно ему понравилась песня «Чебиләр зарядкасы» («Зарядка цыплят»)», – говорит Гузель Идрисова.

«Наши дети с удовольствием читают журнал «Салават купере». В Арском районе бабушка каждый год выписывает внукам журнал. Постоянно наблюдаем за новыми песнями», – делится радостью Ильназ Бах.

«В детстве мы с родителями слушали песни Ильгама Шакирова, Альфии Авзаловой, Айдара Файзрахманова, Хамдуны Тимергалиевой», – вспоминают свое детство певцы.

Семья Багавиевых пожелала «СалаваTikам» больших успехов, пополнения репертуара новыми татарскими песнями. «Пусть и читателей журналов с каждым годом становится больше!» – пожелали они.