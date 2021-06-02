«СалаваТік» даст первый сольный концерт в казанском сквере «Белые цветы»

Юные музыканты из проекта «СалаваТік» 6 июня дадут свой первый сольный концерт в казанском сквере «Белые цветы». Это станет первым большим выступлением группы.

«Это наше первое такое большое выступление. Конечно, волнительно. Хочется порадовать детей не только концертом, но и большим праздником, национальными играми, угощениями, подарками», — поделилась планами главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Хуснутдинова.

Накануне, в первый день лета, на YouTube-канале «СалаваТік» состоялась презентация новой песни, написанной на слова писателя Зиннура Хуснияра. Она посвящена популярному сказочному герою — Шурале.

Писатель Зиннур Хуснияр, автор стихов и сказок для детей, является основателем журнала «Салават купере». 31 год назад по его инициативе впервые в Татарстане начал издаваться детский журнал на цветной бумаге. «СалаваТік», который обрел большую популярность за короткое время, является проектом этого издания. Композицию «Шурале» с нотами читатели смогут увидеть уже в июльском номере журнала.

Зиннур Хуснияр рассказал, что написал слова песни еще в конце 80-х годов, когда пас стадо в родном селе Бикнарат в Высокогорском районе.

«Когда я любовался лесом, мне вдруг пришла в голову интересная мысль. „А если из этого темного леса вдруг выйдет Шурале?!! Что мне сделать? Никого ведь рядом нет — лишь я один и стадо“. И таким образом я, как маленький ребенок, начал „звать Шурале“. И вдруг он и появился — родилась песня», — поделился воспоминаниями писатель.

В начале 90-х годов строки были опубликованы в журнале «Салават купере». Композиторы Зиннур Гибадулин и Алмаз Имаев написали к тексту музыку. После публикации в журнале песня приобрела большую популярность.

В рамках проекта «СалаваТік» планируется записать 16 песен, съемки уже вышли на финальную стадию.