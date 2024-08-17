Салават: «Жить в Татарстане – бонус от Всевышнего. А в Казани – бонус с кешбэком»

Второй Сабантуй

«Красиво, говорят, инде. Съездите, посмотрите, говорят», – обсуждают будущий концерт женщины в очереди у дверей Камаловского театра. Тут же с досадой поминают подругу, которая села не в тот автобус и уехала на другой конец города. Ряды тех, кто захотел «съездить, посмотреть» растянулись до ступеней лестницы перед входом. Женщинам приходится пропускать свою очередь – бедной подружке за рассеянность достается изрядно.

Среди желающих увидеть концерт Салавата в этом году впервые оказалась и я. Когда певец начинал свои знаменитые сезоны, меня еще не было на свете. А в год моего рождения звезда татарской эстрады давала уже свой 12-й сезон.

Очередь в основном состоит из тех, кто приходит на эти концерты каждый год. Традиция настолько укоренилась, что стала чем-то вроде второго Сабантуя – еще один повод встретиться для родственников, друзей, одноклассников, односельчан.

«Фирзар не сможет прийти – в 103 года будет тяжеловато»

Салават, видимо, уже подводит некоторые итоги – первым делом он углубился в подсчеты. «В этом году мне 64 года и в этом году – 36-й сезон. Еще 36 сезонов, и мне уже 100 лет. Альфреду будет 99. Фирзар, видимо, не сможет прийти, в 103 года будет тяжеловато», – пошутил он.

Одной из открывающих песен стала «Казанда торсаң иде» («Хорошо жить в Казани»). Зрительница на балконе сразу ею впечатлилась, да так, что вскочила и начала танцевать. Внимание всей аудитории переключилась на девушку. Танцевала она, правда, недолго – попросили сесть, но в завершении концерта эти же зрители горячо ее благодарили и даже жали руку. Почему – читайте дальше.

Салават, тем временем, запел попурри из припевов своих хитов: «Килә ява», «Салкын чәй», «Уфтанма». Для чего он это сделал, непонятно, потому что практически все свои хиты исполнил в конце полностью. «Если попросите – спою», - сказал он зрителям и доставил им это удовольствие. Естественно, никто из зала не кричал «Не пой!».

Было заметно, что над программой поработал режиссер. И сюжет имелся, и сценарий, и какие-то серьезные мысли были озвучены, и юмора хватало. Были заготовлены видеоролики, тоже сделанные профессионально. На своих концертах Салават традиционно касается ряда важных тем – это судьба деревни, татарский язык, воспитание молодежи. Но иногда было ощущение, что певец отклоняется от темы – это, видимо, уже он сам, без сценария.

Зрителям показали «деревню Салавата». Сидящие в зале смогли виртуально побывать на улице, где жил их любимый артист. Вот дом Салавата, тут же – дома его бессменных баянистов Альфреда Якшимбетова и Ильфата Шаехова, а также незаменимого ведущего Ядкара Хабибуллина, которого в прошлом сезоне уже проводили со всеми почестями на заслуженный отдых.

В «деревне Салавата» улицы носят имена артистов эстрады – тут улица и Рифата Зарипова, и Альфреда Якшимбетова, Абри Хабриева, Равиля Шарафиева… Есть улица Данира Сабирова. В деревне, якобы, имеются специальные дома с самыми толстыми стенами – для тех, кто живет с тещей под одной крышей.

Деревня представлена симпатично, к съемкам подошли с креативом. Тут и катания на мотоцикле, и сцены сенокоса, кто-то рубит дрова, кто-то пьет чай из самовара.

Еще один персонаж участвовал в концерте только онлайн - это Абри Хабриев. Перевоплощаясь в разные образы, он провел экскурсию по деревне. Оказалось, что там есть заведение для матерщинников и кабак - «көфер почмагы», где в ряд стоят бутылки с горячительным. В смене образов Хабриева лично я увидела отсылку к знаменитому шоу «Внутри Лапенко», по крайней мере, один из образов был близок максимально - парик, очки, имитация голоса. Татарский зритель среднего возраста наверняка даже не знает о Лапенко, а молодежь, думаю, заметила сходство.

Хабриев: «Если всех певцов и писателей разгоним по деревням, можно быть уверенным, что татарское село выживет»

Шутки шутками, но, как уже было отмечено, на концерте звучали вполне серьезные мысли. Вот одна из цитат Хабриева о деревне:

«У нас в татарской эстраде официально одна тысяча артистов, а еще 500 членов в Союзе писателей. Если их всех разгоним по деревням, то можно быть уверенным, что татарское село выживет. Яркий пример этому - да здравствует деревня Салавата, да здравствуют артисты, вернувшиеся в свои деревни!».

Однако Салават своими воспоминаниями молодости перечеркнул всю деревенскую романтику. После оды, которую деревне пропели видеоролики, он заявил: «По деревне особо не скучаю».

«Деревню мы, конечно, любим и восхваляем, тоскуем по ней – но с удовольствием живем в нашей Казани. Я по деревне особо не скучаю. Потому что во времена моего детства ничего хорошего там не было. С третьего класса «нагнули», и до конца школы ты уже на поле - один гектар картошки, один гектар свеклы, один гектар гороха… Вся молодость на поле прошла. Картошку окучивал, свеклу полол, тряпки собирал, бутылки сдавал, яйца продавал. Нет, мне милее сегодняшний день», - признался артист.

После этих слов люди активно зааплодировали. Половина зала – явно те, кто на себе испытал прелести сельской жизни. К теме деревни Салават исполнил народную песню «Зулейха».

Битва ведущих и противостояние поколений

Вместе с Салаватом на сцене выступали его баянисты Якшимбетов и Шаехов, скрипачка Алина, бэк-вокалистки Гульназ и Лилия. Также были номера у студентов Салавата Разиля Исмагилова и Алины Давыдовой.

Вели концерт молодой Алмаз Бадретдинов и ушедший со сцены, но так и не покинувший ее Ядкар Хабибуллин. Выяснилось, что ведущим Ядкар абый стал совершенно случайно. «Ровно 35 лет назад я пришел на эстраду как перспективный певец, но не судьба», – рассказал он свою историю молодому напарнику на сцене. На первом концерте Салавата штатный ведущий по какой-то причине не пришел, и конферанс возложили на Ядкара. «„Вести у тебя получается лучше, чем петь“ – наврали мне, и я так и остался ведущим», – посетовал артист.

На сцене ведущие отыгрывали разницу в возрасте. Первый стремился взять пример со старшего коллеги, перенять его опыт, второй молодился и в искренность намерений напарника не верил. Вставлял молодежные словечки «хайп», «хейт», «охват», «зажжем» и стереотипно утверждал, что молодежь интересуется только деньгами. На замечание «тебе так не идет» только отмахивался.

И снова со сцены прозвучали мысли, к которым стоит прислушаться. «Отчего наши корифеи вместо того, чтобы быть примером для молодежи, конкурируют с ней и пытаются ее обойти? Какие вы – такие и мы», – говорит Алмаз, и сразу становится понятно, что эти слова адресованы не только напарнику на сцене, но и всем артистам, не желающим уступить дорогу молодым.

Ядкар абый признает свою вину. «Наши наставники были глубоко интеллигентные люди», – напоминает он всем о временах, когда его поколение только вступало на творческую стезю. Наставники – Альфия Авзалова, Ильгам Шакиров – легенды татарской песни. Тут на экране появляются изображения выдающихся личностей – тех же Авзаловой и Шакирова, Наиля Дунаева, Туфана Миннуллина и других, звучат их мудрые слова.

Салават отдельно упомянул Роберта Миннуллина и исполнил знаменитую песню «Әнкәйнең догалары» («Молитвы матери») на его слова. «Вспомним матерей - и живых, и ушедших, хотя бы пока звучит эта песня. Мне 64, маме – 94. Но я все еще ребенок», – заметил артист.

Ядкар Хабибуллин тем временем все-таки реализовал свою мечту петь на сцене – вместе с Фирзаром Муртазиным он исполнил песню «Өзелгәнсең сиреньнән». Конечно, Салават не оставил это выступление без комментария: «Два француза. Если будете петь, так глядя друг на друга, вас, наверное, позовут на закрытие Олимпиады», – сострил он.

«Ищешь жену молчаливую, как рыба? Такая еще не родилась»

К команде на сцене примкнул сын Хабибуллина Нияз, играющий на синтезаторе, и часть своих соображений Салават стал доносить, наставляя молодого музыканта. Последний еще не женат и находится в поисках второй половинки. Салават делился с ним жизненным опытом:

«Нияз сейчас в депрессии, у него умерла рыбка - «жена Нияза», как мы ее называли. Братишка, если любишь рыбу, это ладно. Но если ты ищешь жену молчаливую, как рыба, то тут ты ошибаешься. Такая жена еще не родилась».

Сердца девушек тоже оказались свободными. «Гульназ 26 лет, не замужем. Уже не раз спрашивал, почему не выходит замуж. Говорит: „Эх, Салават абый, видела, что вытворяют Альфред абый и Ильфат абый на гастролях, теперь весь мужской род противен“. Гульназ, ты на них не смотри, на меня смотри», – обратился к девушке Салават.

В целом, тема отношений мужчины и женщины на концерте поднималась часто. Салават, опять же через Нияза, озвучил еще одну мудрость: «Ты не рассказывай жене все подряд. Не должна она знать все. Жена какого мужика точно знает, где он? Жена мертвого мужика», – снова рассмешил зрителей артист. То ли смеяться, то ли плакать…

«У наших детей нет ориентиров»

По ходу концерта Салават знакомил аудиторию с историей некоторых своих хитов. Например, песню «Әле генә 17дә идек» («Еще недавно нам было семнадцать») он, по его словам, отобрал у Рифата Зарипова. Про самого Рифата тоже рассказал: «Он пока на уразе, пять раз намаз читает. В ветреный день даже на улицу не выходит. Совсем худой стал».

Песню «Бер елганың ике ярында» («На разных берегах одной реки») певец выпросил у Вадима Захарова. «Он даже материться не умеет, поражаюсь ему», – охарактеризовал он коллегу по творческому цеху и рассказал о том, насколько тот юморной и веселый.

Из новых композиций Салават представил «Мәктәп еллары» на музыку Айдара Тимербаева. Песня о школьной любви сопровождалась хореографическим номером, который танцоры исполнили в пилотках и в красных галстуках.

Нашлись у Салавата мысли и по поводу школьной программы и воспитания. Певец считает, что младшее поколение надо направлять. «У нынешних детей нет никаких ориентиров. Пусть называют, как хотят - октябрята, пионеры, комсомольцы, но какое-то направление у детей должно быть. Если не звезда, то пусть будет треугольник – татарам подойдет», – заявил артист.

«Если у вас дома нет порядка, нечего требовать от государства»

Салават Фатхутдинов достиг такого возраста – теперь он раздает советы и делится житейской мудростью. Помнится, однажды на пресс-конференции он провел подобный урок для журналистов. На концерте звучали примерно такие же мысли. Я не осуждаю. Само собой, у человека, имеющего статус легенды татарской эстрады, будет свое мнение по разным вопросам. Например, о языке и будущем нации.

«Чтобы сохранить язык, не надо выходить с топором на улицу. Все очень просто – надо дома говорить на татарском. Пусть башкиры говорят на башкирском, татары – на татарском. Если у тебя дома нет порядка, ты не можешь просить государство сделать это за тебя. Чтобы сохранить язык, думаю, правильнее создавать семью с человеком своей национальности. В смешанных браках татарский язык не выживает», – считает артист.

Думаю, это хорошо, что у татарского народа еще есть такой певец - который всех объединяет, ведет за собой. К нему прислушиваются, его уважают. Недаром один из зрителей поднялся на сцену и надел Салавату на голову корону. И да, это была та самая девушка, которая танцевала в начале концерта. За этот оригинальный подарок ее и благодарили.

«Мы – очень счастливый народ. Во-первых, мы живем в России. Посмотрите на Европу и сравните. Жить в Татарстане - это бонус нам от Всевышнего. А жить в Казани - бонус с кешбэком», – заявил Салават и исполнил свой хит «Мин яратам сине, Татарстан» на стихи Роберта Ракипова и музыку Роберта Андреева. С первыми же его аккордами зрители встали. Песню, ставшую неофициальным гимном современного Татарстана и татарского народа, пели всем залом.

Энже Габдуллина, «Интертат», перевод с татарского

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