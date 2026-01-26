news_header_top
«Салават Юлаев» в овертайме обыграл минское «Динамо»

Фото: ХК "Салават Юлаев"

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» на льду «Минск-Арены».

Гости открыли счет на 26-й минуте матча — первый гол на свой счет записал нападающий уфимской команды Егор Сучков. Однако за семь минут до конца второго периода минчанам удалось сравнять счет благодаря точному броску форварда Даниила Липского. Основное время завершилось вничью 1:1, и судьба матча решалась в овертайме.

Победную шайбу в дополнительное время забросил нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов, принеся своей команде два очка. Минскому «Динамо», несмотря на упорное сопротивление, досталось одно очко за поражение в овертайме.

В своих следующих матчах «Салават Юлаев» 28 января сыграет в Казани с «Ак Барсом», а минское «Динамо» 29 января отправится в Новосибирск на игру с «Сибирью».

#хк салават юлаев #кхл #хк динамо минск
