«Салават Юлаев» заложил клубные автобусы, внедорожники и трактор

«Салават Юлаев» был вынужден отдать в залог несколько клубных автобусов Mercedes-Benz Tourismo и Scania, внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и трактор. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В апреле стало известно, что пять расчетных счетов уфимского клуба были вновь заблокированы налоговой службой из-за задолженности на сумму 87 млн рублей. Ранее это также произошло в феврале, тогда общий долг составлял порядка 84 млн рублей.

При этом за несколько месяцев до прецедента генеральный директор клуба Ринат Баширов заверял, что с большей частью накопленных долгов удалось расплатиться. На данный момент все ограничения с «Салавата Юлаева» сняты.

Регулярный сезон 2025/26 «Салават Юлаев» завершил на пятом месте с 78 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». В рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина уфимцы дошли до четвертьфинала и уступили в серии ярославскому «Локомотиву» (0-4).