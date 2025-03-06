«Салават Юлаев» заложил автомобили, автобусы и машину для заливки льда
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заложил 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и медиаклуб. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Договор залога с местным региональным фондом оформлен до 2025 года, когда завершится плей-офф КХЛ, сообщает источник.
Список заложенного имущества:
— четыре автомобиля Toyota Land Cruiser
— машины Toyota Avensis и Toyota Corolla
— автобусы Scania и Yutong
— два автобуса Mersedes-Benz Tourismo
— два автомобиля Citroen
— автомобиль Ford и фургон «Газель-Next»
— два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni
— медиакуб
— программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени
— ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов
Напомним, ранее у «Салавата Юлаева» были задержки с выплатами зарплат игрокам и работникам клуба в связи с финансовыми проблемами.
В данный момент команда Виктора Козлова идет на втором месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Салават» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 марта в 17:00 по мск.