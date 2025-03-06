«Салават Юлаев» заложил автомобили, автобусы и машину для заливки льда

Фото: hcsalavat.ru

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заложил 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и медиаклуб. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Договор залога с местным региональным фондом оформлен до 2025 года, когда завершится плей-офф КХЛ, сообщает источник.

Список заложенного имущества:

— четыре автомобиля Toyota Land Cruiser

— машины Toyota Avensis и Toyota Corolla

— автобусы Scania и Yutong

— два автобуса Mersedes-Benz Tourismo

— два автомобиля Citroen

— автомобиль Ford и фургон «Газель-Next»

— два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni

— медиакуб

— программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени

— ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов

Напомним, ранее у «Салавата Юлаева» были задержки с выплатами зарплат игрокам и работникам клуба в связи с финансовыми проблемами.

В данный момент команда Виктора Козлова идет на втором месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Салават» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 марта в 17:00 по мск.