«Салават Юлаев» забрал Евгения Кузнецова с драфта отказов

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заявил нападающего Евгения Кузнецова, забрав его из списка отказов Континентальной хоккейной лиги.

Кузнецов оказался в списке отказов после ухода из магнитогорского «Металлурга», за который выступал в этом сезоне. Форвард перешел в «Металлург» в октябре как свободный агент, расторгнув контракт с петербургским СКА. Всего в текущем чемпионате он сыграл 15 матчей, набрав 9 очков (1 гол + 8 передач).

Ранее Андрей Разин и спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков сообщили, что нападающий сам изъявил желание покинуть «Магнитку».

Для 33-летнего хоккеиста уфимский клуб стал третьей командой после возвращения в российский чемпионат из Национальной хоккейной лиги.