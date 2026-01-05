news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 января 2026 11:35

«Салават Юлаев» забрал Евгения Кузнецова с драфта отказов

Читайте нас в
Телеграм
«Салават Юлаев» забрал Евгения Кузнецова с драфта отказов
Фото: metallurg.ru

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заявил нападающего Евгения Кузнецова, забрав его из списка отказов Континентальной хоккейной лиги.

Кузнецов оказался в списке отказов после ухода из магнитогорского «Металлурга», за который выступал в этом сезоне. Форвард перешел в «Металлург» в октябре как свободный агент, расторгнув контракт с петербургским СКА. Всего в текущем чемпионате он сыграл 15 матчей, набрав 9 очков (1 гол + 8 передач).

Ранее Андрей Разин и спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков сообщили, что нападающий сам изъявил желание покинуть «Магнитку».

Для 33-летнего хоккеиста уфимский клуб стал третьей командой после возвращения в российский чемпионат из Национальной хоккейной лиги.

#хк салават юлаев #кхл #хк Металлург
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

4 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026