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На главную ТИ-Спорт 31 марта 2025 18:18

«Салават Юлаев» всухую уступил «Сибири» в третьем матче серии

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«Салават Юлаев» всухую уступил «Сибири» в третьем матче серии
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Новосибирская «Сибирь» отыграла один матч у «Салавата Юлаева» на своем льду в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025. Счет в серии 2 – 1 в пользу уфимской команды.

Команда Вадима Епанчинцева победила 2:0. Счет был открыт уже на 20-й секунде матча. Отметился Алексей Яковлев с передач Егора Аланова и Энди Андреоффа. На 54-й минуте Валентин Пьянов удвоил преимущество «Сибири» с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова.

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин отразил 12 бросков, после чего был заменен в первом перерыве. Заменивший его Денис Костин отразил еще 24 бросков.

Команда тренера Виктора Козлова перебросала соперника со счетом 36:14, но не сумела отличиться ни разу в этом поединке.

Четвертая игра серии пройдет 2 апреля в Новосибирске.

#кубок гагарина #кхл #хк салават юлаев #хк сибирь
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