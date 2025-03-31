«Салават Юлаев» всухую уступил «Сибири» в третьем матче серии

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Новосибирская «Сибирь» отыграла один матч у «Салавата Юлаева» на своем льду в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025. Счет в серии 2 – 1 в пользу уфимской команды.

Команда Вадима Епанчинцева победила 2:0. Счет был открыт уже на 20-й секунде матча. Отметился Алексей Яковлев с передач Егора Аланова и Энди Андреоффа. На 54-й минуте Валентин Пьянов удвоил преимущество «Сибири» с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова.

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин отразил 12 бросков, после чего был заменен в первом перерыве. Заменивший его Денис Костин отразил еще 24 бросков.

Команда тренера Виктора Козлова перебросала соперника со счетом 36:14, но не сумела отличиться ни разу в этом поединке.

Четвертая игра серии пройдет 2 апреля в Новосибирске.