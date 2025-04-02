«Салават Юлаев» сыграет в четвертом матче серии против «Сибири»

Фото: hcsibir.ru

«Салават Юлаев» сегодня сыграет против «Сибири» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Начало встречи в Новосибирске – в 15:30 по мск. В предыдущем матче команда Виктора Козлова уступила сибирякам со счетом 0:2. На данный момент в противостоянии ведут уфимцы после трех игр – 2:1.

Отметим, что ранее в двух прошлых сезонах «Салават Юлаев» вылетал на стадиях первого раунда плей-офф Кубка Гагарина: от «Адмирала» и «Трактора».