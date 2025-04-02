news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 2 апреля 2025 11:09

«Салават Юлаев» сыграет в четвертом матче серии против «Сибири»

Читайте нас в
Телеграм
«Салават Юлаев» сыграет в четвертом матче серии против «Сибири»
Фото: hcsibir.ru

«Салават Юлаев» сегодня сыграет против «Сибири» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Начало встречи в Новосибирске – в 15:30 по мск. В предыдущем матче команда Виктора Козлова уступила сибирякам со счетом 0:2. На данный момент в противостоянии ведут уфимцы после трех игр – 2:1.

Отметим, что ранее в двух прошлых сезонах «Салават Юлаев» вылетал на стадиях первого раунда плей-офф Кубка Гагарина: от «Адмирала» и «Трактора».

#хк салават юлаев #хк сибирь #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Киев нарывается: Украина отказала США в сделке по добыче природных ископаемых

Киев нарывается: Украина отказала США в сделке по добыче природных ископаемых

1 апреля 2025
Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

1 апреля 2025