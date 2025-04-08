«Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в решающем матче за выход в 1/4 плей-офф КХЛ

Фото: hcsalavat.ru

Сегодня «Салават Юлаев» у себя дома сыграет с «Сибирью» в седьмом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча состоится в 17:00 по мск.

Сейчас счет в серии между этими командами составляет 3:3. Таким образом, сегодняшний матч определит, какая команда завершит сезон и какая отправится в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

В первых двух матчах уфимцы разгромно победили новосибирцев – 7:0 и 8:2. Затем уже команда Вадима Епанчинцева дважды обыграла «Салават» – 2:0 и 2:1. После этого команда Виктора Козлова и «Сибирь» обменялись победами с зеркальным счетом – 5:2.

Напомним, что последние два года «Салават» не может преодолеть барьер 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Последний раз клуб выходил в четвертьфинал в 2022 году. В первом раунде того сезона уфимцы как раз обыграли «Сибирь» (4:1).