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На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 09:44

«Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» на выезде в матче чемпионата КХЛ

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«Салават Юлаев» сегодня сразится с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Начало встречи в Новосибирске запланировано на 15:30 по мск. Коллектив Виктора Козлова продолжает свою заключительную выездную серию в преддверии плей-офф.

Днями ранее уфимцы обыграли в гостях «Автомобилист» со счетом 3:1. После 66 матчей «Салават Юлаев» располагается на третьем месте Восточной конференции.

«Сибирь» продолжает борьбу с «Адмиралом» за седьмую строчку «Востока». После 66 матчей сибиряки располагаются на восьмом месте. Отставание от «Адмирала» – 1 очко.

#хк салават юлаев #хк сибирь
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