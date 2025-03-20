«Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» на выезде в матче чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» сегодня сразится с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Начало встречи в Новосибирске запланировано на 15:30 по мск. Коллектив Виктора Козлова продолжает свою заключительную выездную серию в преддверии плей-офф.

Днями ранее уфимцы обыграли в гостях «Автомобилист» со счетом 3:1. После 66 матчей «Салават Юлаев» располагается на третьем месте Восточной конференции.

«Сибирь» продолжает борьбу с «Адмиралом» за седьмую строчку «Востока». После 66 матчей сибиряки располагаются на восьмом месте. Отставание от «Адмирала» – 1 очко.