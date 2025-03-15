«Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо» Дмитрия Квартальнова

Сегодня «Салават Юлаев» на своем льду примет минское «Динамо», которое возглавляет бывший наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

После 64 матчей уфимская команда накопила 85 очков. В таблице Восточной конференции она занимает вторую строчку и на 5 баллов отстает от лидирующего «Трактора». В прошлый игровой день команда Виктора Козлова потерпела первое за несколько недель поражение – от «Динамо-Москвы» (1:3).

Минское «Динамо» тоже впервые после затяжной серии побед впервые оступилось, проиграв СКА – 1:3. Команда Дмитрия Квартальнова провела 64 матча и заработала 81 балл. На данный момент команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнется в 14:30 по московскому времени.