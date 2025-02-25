«Салават Юлаев» сыграет с «Ладой» на своем льду

Фото: hclada.ru

Сегодня «Салават Юлаев» у себя дома встретится с «Ладой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17:00 по мск.

Команда Виктора Козлова по итогам 58-ми встреч занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции. «Салават» отыграл на один матч больше, чем «Лада». В прошлой встрече уфимцы уступили ЦСКА (2:4) у себя дома.

Тольяттинцы же по исходу 57 игр располагаются на 10-й позиции «Востока». В последней игре «Лада» уступила «Ак Барсу» (1:2) в Казани. Отметим, что в текущем сезоне «Салават Юлаев» играл с «Ладой» трижды. Дважды победили уфимцы и один раз – тольяттинцы.

Отметим, что нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев ранее выступал за «Салават Юлаев» с 2018 по 2021 годы. Добавим, что защитник уфимской команды Григорий Панин раньше представлял тольяттинскую команду с 2004 по 2007 годы.