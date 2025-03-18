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На главную ТИ-Спорт 18 марта 2025 09:24

«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в четвертый раз за сезон

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«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в четвертый раз за сезон
Фото: hc-avto.ru

Сегодня «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по мск.

Команда Виктора Козлова после 65 игр занимает третье место в таблице Восточной конференции. В прошлом матче уфимцы победили минское «Динамо» (4:3).

«Автомобилист» же расположился на четвертой строчке «Востока». В последней игре екатеринбуржцы обыграли «Сочи» (6:3). Отметим, что в текущем сезоне «Автомобилист» уже трижды сыграл с «Салаватом». В одном матче сильнее оказались уфимцы, а в двух других – екатеринбуржцы.

Отметим, что обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф.

#хк салават юлаев #хк автомобилист #спорт #хоккей #кхл
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