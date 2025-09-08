news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2025 10:40

«Салават Юлаев» сыграет против «Металлурга» в матче чемпионата КХЛ

Читайте нас в
Телеграм
«Салават Юлаев» сыграет против «Металлурга» в матче чемпионата КХЛ
Фото: metallurg.ru

«Салават Юлаев» сегодня сыграет против «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в Магнитогорске запланировано на 17:00 по мск.

В дебютном матче сезона КХЛ 2025/26 уфимцы уступили «Торпедо» со счетом 3:4. «Металлург» в свою очередь добыл победу над «Ак Барсом» (4:3 по булл.)

В минувшем плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» дошел до полуфинала, где проиграл «Локомотиву». «Металлург» вылетел в первом раунде от «Авангарда».

#хк салават юлаев #хк Металлург #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

7 сентября 2025
Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

7 сентября 2025