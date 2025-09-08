«Салават Юлаев» сыграет против «Металлурга» в матче чемпионата КХЛ
«Салават Юлаев» сегодня сыграет против «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в Магнитогорске запланировано на 17:00 по мск.
В дебютном матче сезона КХЛ 2025/26 уфимцы уступили «Торпедо» со счетом 3:4. «Металлург» в свою очередь добыл победу над «Ак Барсом» (4:3 по булл.)
В минувшем плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» дошел до полуфинала, где проиграл «Локомотиву». «Металлург» вылетел в первом раунде от «Авангарда».