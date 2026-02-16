news_header_top
«Салават Юлаев» сыграет на выезде со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» сразится сегодня со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры в Санкт-Петербурге запланировано на 19:30 по московскому времени.

Уфимцы намереваются продолжить свою шестиматчевую победную серию. Ранее «Салават Юлаев» обыграл на своем льду «Металлург» со счетом 4:3 (по булл.).

СКА имеет действующую победную серию из четырех матчей. Днями ранее подопечные Игоря Ларионова разгромили на выезде «Барыс» со счетом 5:0.

По окончании 54 матчей с 62 очками СКА занимает восьмую строчку в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» после 54 игр с 60 очками располагается на пятом месте Восточной конференции.

