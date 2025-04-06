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На главную ТИ-Спорт 6 апреля 2025 10:04

«Салават Юлаев» сразится с «Сибирью» в шестом матче 1/8 плей-офф КХЛ

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«Салават Юлаев» сразится с «Сибирью» в шестом матче 1/8 плей-офф КХЛ
Фото: hcsibir.ru

Сегодня «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Сибирью» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча состоится в 13:30 по мск.

В данный момент счет в серии между уфимцами и новосибирцами составляет 3:2 в пользу команды Виктора Козлова. Таким образом, если сегодня «Салават» победит – выйдет в следующую стадию Кубка Гагарина.

В первых двух матчах «Салават Юлаев» разгромно победил «Сибирь» со счетом 7:0 и 8:2. Затем, однако, коллектив Вадима Епанчинцева сначала обыграл уфимцев всхую (2:0), а затем добыл победу в четвертом матче серии со счетом 2:1. В прошлом, пятом, матче «Салават» реабилитировался и обыграл соперника со счетом 5:2.

Напомним, что последние два года «Салават» не может преодолеть барьер 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Последний раз клуб выходил в четвертьфинал в 2022 году. В первом раунде того сезона уфимцы как раз обыграли «Сибирь» (4:1).

#хк салават юлаев #хк сибирь #спорт #кхл #плей-офф КХЛ
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