«Салават Юлаев» сразится с «Шанхайскими Драконами» в гостях

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Сегодня в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» состоится игра между «Шанхайскими Драконами» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

Последние игры выявили серьезные проблемы команды Жерара Галлана. Находясь на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками, команда балансирует на грани зоны плей-офф, опережая идущий следом СКА всего на одно очко. Ключевой проблемой стал затяжной спад: к этому матчу «Драконы» подходят на серии из четырёх поражений подряд. После неудачного матча с «Нефтехимиком» (5:7) последовало поражение от лидера конференции, «Ак Барса» (1:4). Команде необходимо остановить негативную серию, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Коллектив Виктора Козлова, наоборот, переживает период подъема. Занимая седьмую строчку в Западной конференции с 29 очками (13 побед), «зеленые» наращивают обороты. В трех последних матчах команда неизменно добивалась успеха, демонстрируя как мощную атаку, так и стойкость в ключевые моменты. Яркая победа над «Барысом» со счетом 7:4 сменилась тяжелой, но психологически важной победой в серии буллитов над московским ЦСКА (3:2 Б). Этот результат свидетельствует о возросшей уверенности и умении бороться до конца. «Салават Юлаев» едет в Питер с четкой установкой на продолжение победной серии.

Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени.