«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в Омске

Фото: hawk.ru

Сегодня в Омске на «G‑Drive Арене» состоится встреча между местным «Авангардом» и уфимским «Салават Юлаев». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 по московскому времени.

Омский клуб занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, отставая от ближайшего конкурента, казанского «Ак Барса» на одно очко, но имея в запасе две игры. В последнем домашнем матче «ястребы» неожиданно уступили «Барысу» со счётом 2:4. В последовавшей выездной серии они одержали победы над «Сибирью» (5:2) и «Ак Барсом» (2:1), после чего проиграли магнитогорскому «Металлургу» (1:2).

Уфимская команда прочно удерживает седьмую позицию в Восточной конференции, отставая от нижнекамского «Нефтехимика» на три очка при наличии одной незавершённой игры. В последних шести встречах, проведенных исключительно дома, команда потерпела лишь одно поражение — от минского «Динамо» (2:3 в овертайме). После этой осечки уфимцы последовательно одолели «Нефтехимик» (2:1), «Автомобилист» (4:1) и «Барыс» (3:1).