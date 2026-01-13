news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 января 2026 10:44

«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в Омске

Читайте нас в
Телеграм
«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в Омске
Фото: hawk.ru

Сегодня в Омске на «G‑Drive Арене» состоится встреча между местным «Авангардом» и уфимским «Салават Юлаев». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 по московскому времени.

Омский клуб занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, отставая от ближайшего конкурента, казанского «Ак Барса» на одно очко, но имея в запасе две игры. В последнем домашнем матче «ястребы» неожиданно уступили «Барысу» со счётом 2:4. В последовавшей выездной серии они одержали победы над «Сибирью» (5:2) и «Ак Барсом» (2:1), после чего проиграли магнитогорскому «Металлургу» (1:2).

Уфимская команда прочно удерживает седьмую позицию в Восточной конференции, отставая от нижнекамского «Нефтехимика» на три очка при наличии одной незавершённой игры. В последних шести встречах, проведенных исключительно дома, команда потерпела лишь одно поражение — от минского «Динамо» (2:3 в овертайме). После этой осечки уфимцы последовательно одолели «Нефтехимик» (2:1), «Автомобилист» (4:1) и «Барыс» (3:1).

#ХК Авангард #хк салават юлаев #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026
Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

Казанский имам объяснил, какими видами спорта нельзя заниматься мусульманам

12 января 2026