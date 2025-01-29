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На главную ТИ-Спорт 29 января 2025 10:30

«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в Омске запланировано на 16:30 по мск.

В своей последней встрече уфимцы уступили в «Зеленом дерби» «Ак Барсу» на чужом льду со счетом 3:4 в овертайме. Команда Виктора Козлова идет третьей в турнирной таблице Восточной конференции с 65 очками после 49 матчей.

Омичи под руководством Ги Буше занимают на данный момент шестое место на «Востоке» с 53 очками после 48 встреч.

#кхл #хоккей #салават юлаев
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