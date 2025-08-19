«Салават Юлаев» разгромно уступил «Автомобилисту» во втором матче

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» во второй раз за два дня уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». В отличие от вчерашнего матча, уфимцы были разгромлены.

Первая шайба в матче пришла под самый конец стартового периода. Екатеринбуржцы расставились в зоне «Салавата Юлаева». Никита Трямкин вдоль синей линии перевел шайбу на Бусыгина. Ярослав прострелил по воротам, а Рид Буше отлично сыграл на добивании – 0:1.

На экваторе игры уральцы удвоили преимущество. После борьбы у борта шайба откатилась к синей линии, Буше подхватил, набросил по воротам, а Роман Горбунов подправил – 0:2.

А за 50 секунд до второй сирены Рид Буше оформил хет-трик. Стефан Да Коста справа вошел в зону, прокатился вдоль борта и уже из круга вбрасывания нашел Рида и отдал на него в центр. Американец получил шайбу перед воротами и отправил в ворота Александра Самонова – 0:3.

С таким счетом и завершилась игра в основное время. В серии буллитов уфимцы оказались сильнее.

Накануне в первом матче «Салават» уступил «Автомобилисту» в овертайме со счетом 2:3.