«Салават Юлаев» расторг контракты с Дмитрием Юдиным и Сергеем Андроновым

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«Салават Юлаев» расторг контракты с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Сергеем Андроновым. Об этом сообщает сайт КХЛ.

Оба хоккеиста не провели ни одного матча за уфимский клуб. Юдин и Андронов присоединились к «Салавату Юлаеву» в результате обмена со СКА.

Сезон КХЛ 2024/25 Дмитрий Юдин начинал в составе казанского «Ак Барса», однако покинул команду зимой 2024 года, перейдя в СКА.

Сергей Андронов летом 2024 года перешел в СКА из «Локомотива». В регулярном чемпионате 2024/25 он провел всего 36 матчей и набрал 4 (1+3) очка.