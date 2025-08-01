«Салават Юлаев» расторг контракты с Дмитрием Юдиным и Сергеем Андроновым
«Салават Юлаев» расторг контракты с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Сергеем Андроновым. Об этом сообщает сайт КХЛ.
Оба хоккеиста не провели ни одного матча за уфимский клуб. Юдин и Андронов присоединились к «Салавату Юлаеву» в результате обмена со СКА.
Сезон КХЛ 2024/25 Дмитрий Юдин начинал в составе казанского «Ак Барса», однако покинул команду зимой 2024 года, перейдя в СКА.
Сергей Андронов летом 2024 года перешел в СКА из «Локомотива». В регулярном чемпионате 2024/25 он провел всего 36 матчей и набрал 4 (1+3) очка.