«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джозефом Бландизи

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Уфимский «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с 32-летним канадским нападающим Джозефом Бландизи по соглашению сторон.

Бландизи присоединился к «Салавату» лишь 7 августа в результате обмена из петербургского СКА, за который он выступал с 2025 года, отдав права на вратаря Тарасова. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 62 матча, отметившись 12 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. В плей-офф на его счету четыре игры и два гола.

До переезда в Россию Бландизи выступал в Национальной хоккейной лиге, где за карьеру провел 101 матч за «Нью-Джерси Дэвилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз», набрав 31 очко (10 голов и 21 передача). Основную часть североамериканской карьеры хоккеист провел в АХЛ, где в 448 матчах записал на свой счет 321 очко.

Ранее, 20 августа, в уфимском клубе подтверждали, что Бландизи останется в команде на сезон 2026/2027. Однако теперь стороны приняли решение прекратить сотрудничество.