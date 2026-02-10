news_header_top
«Салават Юлаев» расторг контракт с форврадом Хо-Сэнгом

Фото: salavat.ru

«Салават Юлаев» официально расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Об этом пресс-служба уфимского клуба сообщила в своих социальных сетях.

29-летний форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне 2022/2023. Всего он провел за команду пять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко с учетом плей-офф.

Сообщается, что Хо-Сэнг так и не добрался до расположения «Салавата Юлаева». 20 января главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что форвард находится в процессе получения рабочей визы.

