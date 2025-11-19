«Салават Юлаев» проиграл «Сочи» в гостях, потерпев пятое поражение в семи играх

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» уступил ХК «Сочи» в гостях в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Уже на первых минутах первый период ознаменовался заброшенной шайбой от Тимура Хафизова, получившего передачи от Кэмерона Ли и Уилла Биттена.

Ответ соперника последовал на двенадцатой минуте, когда Девин Броссо, воспользовавшись передачами партнёров, установил равный счёт, 1:1.

Судьба матча была решена на четырнадцатой минуте заключительного отрезка, когда Макс Эллис отправил вторую шайбу в ворота гостей, зафиксировав финальный результат – 2:1.

Таким образом, команда Виктора Козлова потерпела пять поражений в последних семи играх регулярки. «Салават Юлаев» продолжит турнирные баталии в гостях у «Барыса» из Астаны днём ранее, 21 ноября.

ХК «Сочи» – «Салават Юлаев» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 – 1 Хафизов (Ли, Биттен)

1:1 – 11 Броссо (Ремпал, Родуолд)

2:1 – 53 Эллис (Поляков, Хафизов)