«Салават Юлаев» продлил контракт с Владиславом Ефремовым на три сезона

«Салават Юлаев» продлил соглашение с форвардом Владиславом Ефремовым до конца сезона-2029/30. Об этом стало известно из сообщений клубной пресс-службы.

В прошедшем регулярном сезоне на счету 30-летнего Ефремова 21 (13+8) очко в 62 матчах. В плей-офф форвард забил одну шайбу и отдал четыре передачи в девяти играх.

Ефремов выступает за уфимскую команду с сезона-2023/24. Ранее в КХЛ он играл за московское «Динамо» на протяжении шести сезонов. Всего в КХЛ в его активе 136 (52+84) очков в 491 проведенной встрече.

Владислав Ефремов является победителем Универсиады-2017, бронзовым призёром чемпионата России-2020 и бронзовым призёром КХЛ-2025.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте с 78 очками. В рамках розыгрыша Кубка Гагарина уфимская команда вылетела из четвертьфинала от «Локомотива» (4-0 в серии).