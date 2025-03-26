news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 18:47

«Салават Юлаев» продлил контракт с Кузьминым

Читайте нас в
Телеграм
«Салават Юлаев» продлил контракт с Кузьминым
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Глебом Кузьминым. Соглашение рассчитано до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне форвард отыграл лишь пять встреч из-за тяжелой травмы, где сумел отличиться одной шайбой и одной передачей. К тренировкам с командой Глеб вернулся лишь в середине марта.

Напомним, 17 сентября в игре с «Авангардом» (4:2) Кузьмин ударился о борт после столкновения с защитником «ястребов» Дарреном Дицем. Глеб не сумел продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц, откуда его перевезли в Москву. В столице он перенес операцию.

Завтра, 27 марта, «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в первом раунде плей-офф КХЛ. Игра начнется в 17:00 по мск.

#хк салават юлаев #кхл #хоккей #спорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

25 марта 2025
Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

25 марта 2025