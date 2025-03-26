«Салават Юлаев» продлил контракт с Кузьминым

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«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Глебом Кузьминым. Соглашение рассчитано до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне форвард отыграл лишь пять встреч из-за тяжелой травмы, где сумел отличиться одной шайбой и одной передачей. К тренировкам с командой Глеб вернулся лишь в середине марта.

Напомним, 17 сентября в игре с «Авангардом» (4:2) Кузьмин ударился о борт после столкновения с защитником «ястребов» Дарреном Дицем. Глеб не сумел продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц, откуда его перевезли в Москву. В столице он перенес операцию.

Завтра, 27 марта, «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в первом раунде плей-офф КХЛ. Игра начнется в 17:00 по мск.