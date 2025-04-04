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На главную ТИ-Спорт 4 апреля 2025 10:04

«Салават Юлаев» примет «Сибирь» на своем льду в пятом матче серии Кубка Гагарина

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Уфимский «Салават Юлаев» сегодня примет на своем льду новосибирскую «Сибирь» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина.

После четырех встреч в серии установлен паритет 2 – 2. Команды обменялись двумя домашними победами. В Уфе сибиряки потерпели два крупных поражения — 0:7 и 2:8.

Однако в ответных поединках в Новосибирске команде Вадима Епанчинцева удалось отыграться, хоть и не с таким уверенным отрывом — 2:0 и 2:1 на «Сибирь Арене».

Начало сегодняшней встречи — в 17:00 по московскому времени.

#кубок гагарина #хк салават юлаев #хк сибирь
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