«Салават Юлаев» примет московское «Динамо» в Уфе на Кубке Башкортостана по хоккею

Сегодня в Уфе на стадионе «Уфа Арена» стартует Кубок Республики Башкортостан по хоккею. Всего участие в ежегодном хоккейном турнире примут четыре команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Так, в первый игровой день соревнований состоятся две встречи. В матче-открытия в 13.00 по московскому времени сыграют череповецкая «Северсталь» и ярославский «Локомотив», а в 17.00 хозяин турнира, уфимский «Салават Юлаев» примет на домашней площадке московское «Динамо».

Полное расписание Кубка Башкортостана выглядит следующим образом:

10 августа:

«Северсталь» – «Локомотив» 13.00

«Салават Юлаев» – «Динамо» 17.00

11 августа:

«Северсталь» – «Динамо» 13.00

«Салават Юлаев» – «Локомотив» 17.00

13 августа:

«Динамо» – «Локомотив» 13.00

«Салават Юлаев» – «Северсталь» 17.00

Напомним, в прошлом году победу в турнире одержал «Локомотив», обыграв в решающем матче клуб из Уфы.