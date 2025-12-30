«Салават Юлаев» примет минское «Динамо» Дмитрия Квартальнова

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Сегодня в Уфе сойдутся местный «Салават Юлаев» и минское «Динамо».

Хозяева льда подходят к игре вернувшись в зону плей-офф. Проведя 39 матчей, «Салават Юлаев» набрал 35 очков и находится на восьмой строчке в Восточной конференции, в зоне напряженной борьбы за попадание в плей-офф. Команда демонстрирует нестабильную игру, о чем свидетельствуют и отрицательная разница шайб (98–104), и чередование побед и поражений в последних матчах.

Гости из Минска, напротив, выступают в роли одного из лидеров чемпионата. Сыграв 37 встреч, «Динамо» заработало 53 очка и занимает уверенное третье место в Западной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова обладает одной из самых мощных атак и надежной обороной в лиге, что подтверждает впечатляющая разница забитых и пропущенных шайб (134–77). Однако в последних играх минчане тоже допустили сбои, потерпев три поражения, что делает предстоящий поединок еще более интригующим.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени.