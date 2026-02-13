«Салават Юлаев» примет «Металлург» в центральном матче игрового дня КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Сегодня в Уфе состоится центральное событие игрового дня КХЛ — «Салават Юлаев» примет лидера Восточной конференции магнитогорский «Металлург».

Хозяева на данный момент закрепились на шестой позиции на Востоке, при этом отставание от ближайшего соперника составляет всего одно очко, и у уфимцев есть игра в запасе. Несмотря на недавнее домашнее поражение от «Авангарда» (2:5), подопечные Виктора Козлова сумели перестроиться и выдали впечатляющую победную серию: на выезде были последовательно обыграны «Сочи» (2:1), минское «Динамо» (2:1 в овертайме) и «Ак Барс» (4:3 ОТ), а затем в родных стенах пали «Торпедо» (3:1) и «Нефтехимик» (2:1).

Магнитогорский «Металлург», в свою очередь, с огромным отрывом в восемь очков уверенно лидирует в конференции. В 2026 году команда Андрея Разина уступила лишь однажды — дома «Сибири» (1:2), после чего последовала мощная серия из пяти побед. В их числе домашние успехи над «Амуром» (4:2), «Трактором» (3:2), минским «Динамо» (5:4) и «Автомобилистом» (4:1), а также выездная виктория над тольяттинцами (3:2).

Стартовое вбрасывание в сегодняшнем матче назначено на 17:00 по московскому времени.