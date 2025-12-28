news_header_top
Руc
28 декабря 2025 10:27

«Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь» на своем льду

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Сегодня в Уфе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Салаватом Юлаевым» и гостями из Череповца — «Северсталью». Встреча пройдёт на льду «Уфа-Арены», начало в 14:30 по московскому времени.

Команды подходят к игре в разной турнирной ситуации. «Северсталь» демонстрирует уверенную игру и занимает вторую строчку в Западной конференции, набрав 53 очка в 39 матчах. В последних играх команда одержала победы над ЦСКА и «Сочи».

Хозяева льда, «Салават Юлаев», ведут напряжённую борьбу за место в плей-офф, располагаясь в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 39 встреч. В последних матчах уфимцы демонстрировали нестабильную игру, чередуя победы и поражения, но в недавней личной встрече сумели одолеть «Северсталь» со счётом 2:1.

#хк салават юлаев #хк северсталь #кхл
