«Салават Юлаев» примет «Автомобилист» в третьем матче серии Кубка Гагарина

В Уфе состоится третий матч первого раунда Кубка Гагарина между местным «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом». Счет в серии после двух игр в Екатеринбурге ничейный — 1:1.

Уфимцы завершили регулярный чемпионат на пятой строчке Востока. В заключительных трех матчах клуб одержал домашние победы над «Шанхайскими Драконами», «Нефтехимиком» и «Сочи». В текущей серии команда обменялась победами с «Автомобилистом», выиграв второй матч со счетом 1:0.

Екатеринбургский коллектив занял четвертое место на Востоке. В трех выездных встречах на финише регулярки уральцы уступили «Металлургу» и минскому «Динамо», чередуя эти неудачи с победой над «Шанхайскими Драконами». В стартовых двух домашних играх 1/8 финала «Автомобилист» сначала выиграл, затем проиграл уфимцам.

Стартовое вбрасывание на «Уфа Арене» – в 17:00 по московскому времени.