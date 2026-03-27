27 марта 2026 10:34

«Салават Юлаев» примет «Автомобилист» в третьем матче серии Кубка Гагарина

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

В Уфе состоится третий матч первого раунда Кубка Гагарина между местным «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом». Счет в серии после двух игр в Екатеринбурге ничейный — 1:1.

Уфимцы завершили регулярный чемпионат на пятой строчке Востока. В заключительных трех матчах клуб одержал домашние победы над «Шанхайскими Драконами», «Нефтехимиком» и «Сочи». В текущей серии команда обменялась победами с «Автомобилистом», выиграв второй матч со счетом 1:0.

Екатеринбургский коллектив занял четвертое место на Востоке. В трех выездных встречах на финише регулярки уральцы уступили «Металлургу» и минскому «Динамо», чередуя эти неудачи с победой над «Шанхайскими Драконами». В стартовых двух домашних играх 1/8 финала «Автомобилист» сначала выиграл, затем проиграл уфимцам.

Стартовое вбрасывание на «Уфа Арене» – в 17:00 по московскому времени.

#кубок гагарина #хк салават юлаев #хк автомобилист #плей-офф КХЛ
