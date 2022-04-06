«Салават Юлаев» предложил Томи Ламса продлить контракт главного тренера

Уфимский «Салават Юлаев» может продлить контракт с финским специалистом Томи Ламса. 42-летний тренер уже получил предложение от клуба. Об этом сообщил капитан башкирской команды Григорий Панин.

«Мы все тут слышали, что ему сделали новое предложение. И теперь всё зависит только от того, как он им распорядится. Ничего громогласного он не говорил, но понятно, что для него есть много неизвестных. Хотя… Посмотрим, как всё сложится», – цитирует Панина «Чемпионат».

Также он отметил характер финского специалиста, который, несмотря на призывы покинуть Россию отработал сезон до конца.

«Когда случилась вся эта ситуация, Ламса вызвал всю команду на собрание и сказал, что он остаётся, что бы ни происходило в мире. Он привёл доводы, что он не участвует ни в каких политических историях, а лишь честно старается делать свою работу. В этот момент он показал себя с невероятно крутой стороны, и это поняли вообще все в КХЛ. Томи завоевал огромное уважение к себе, как к человеку. Я уже говорил, что он показал яйца, а это действительно дорогого стоит», - заявил Панин.

«Салават Юлаев» завершил свои выступления в текущем плей-офф Кубка Гагарина. Команда Ламсы уступила в шести матчах (2-4) полуфинальную серию Восточной конференции челябинскому «Трактору».