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На главную ТИ-Спорт 17 августа 2026 14:40

«Салават Юлаев» показал форму с фамилиями всех игроков в истории

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«Салават Юлаев» показал форму с фамилиями всех игроков в истории
Фото: телеграмм-канал клуба

Пресс-служба «Салавата Юлаева» представила новую предсезонную форму, в которой команда выступит на летних турнирах.

«Любуемся нашей предсезонной формой в деталях. На игровых джерси команды представлены фамилии всех хоккеистов, которые играли за наш любимый клуб! Зеленый однажды — зеленый навсегда», — говорится в заявлении клуба.

В этом межсезонье уфимцы примут участие в двух турнирах: Кубке Республики Башкортостан (17–20 августа) и мемориале Ивана Ромазана (25–29 августа).

В новом сезоне главным тренером команды назначен Виктор Козлов. Его ассистентами стали Николай Цулыгин и Владимир Потапов. Тренером вратарей работает Дмитрий Мезенцев, видеотренером — Павел Евдищенко. За физическую подготовку хоккеистов отвечает Адриан Вальво.

#хк салават юлаев #хоккей
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