«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с Бутузовым

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Ранее 31-летний форвард присоединился к команде на условиях пробного соглашения. За время испытательного срока он провел три матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Нынешний сезон Бутузов начинал в составе новосибирской «Сибири», набрав 2 (1+1) результативных очка в 25 играх.

На его счету 652 матча в КХЛ, в которых он набрал 246 (114+132) очков. В сезоне 2014/2015 Бутузов стал бронзовым призером чемпионата в составе «Сибири».

«Салават Юлаев» в настоящий момент занимает восьмую позицию в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков по итогам 41 проведенной игры.