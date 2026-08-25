«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с канадским нападающим Мэттью Маджи

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Уфимский «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с 23-летним канадским форвардом Мэттью Маджио. Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом году нападающий выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В 63 матчах регулярного чемпионата он отметился 12 голами и 21 результативной передачей, набрав в общей сложности 33 очка. Всего за карьеру в АХЛ на его счету 187 проведённых игр и 81 очко (35 голов + 46 передач). Примечательно, что в концовке прошлого сезона Маджио был выведен из состава команды и не принимал участия в двух матчах плей-офф.

Напомним, что новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года, а матчи плей-офф пройдут с 23 марта по 23 мая.