«Салават Юлаев» подписал контракт с американским хоккеистом Хмелевски из НХЛ

Американский хоккеист Александр Хмелевски из команды НХЛ «Сан-Хосе» продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Башкирский клуб официально объявил о заключении контракта на один год.

В прошлом сезоне на счету Хмелевски 8 голевых передач в 19-ти матчах регулярного чемпионата НХЛ. Помимо этого, он провел 47 игр в фарм-клуба «акул» в АХЛ, где набрал 37 (12+15) очков по системе «гол+пас».

Для «Салавата Юлаева» хоккеист из США стал третьим легионером клуба на следующий сезон КХЛ.

Уфимцы в прошлом сезоне вылетели из плей-офф Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору».