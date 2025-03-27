«Салават Юлаев» открывает Кубок Гагарина - 2025 домашним матчем с «Сибирью»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня начинает свой путь в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина 2025 года. Соперник – новосибирская «Сибирь».

Команда Виктора Козлова финишировала на второй строчке, поэтому начинает дома против закончивших регулярки на седьмом месте сибиряков. В заключительных играх регулярки уфимцы сумели обыграть «Динамо» Минск — 4:3 Б, «Автомобилист» — 4:1, «Сибирь» — 3:1 и «Барыс» — 4:1.

«Сибирь» в финале регулярки билась за путевку в плей-офф против «Нефтехимика», но в итоге даже сумела обойти «Адмирал». Хотя в последних играх гладкого чемпионата они проиграли дважды. Сперва уступили «Салавату Юлаеву» (1:3), а днями позже потерпели поражение от «Ак Барса» в овертайме (2:3 ОТ). Команда Вадима Епанчинцева набрала 69 очков по итогам 68 матчей.

Сегодняшняя первая игра первого раунда плей-офф стартует в 17:00 по московскому времени, на льду «Уфа-Арены» .